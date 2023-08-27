СВОДКА ЗА СУТКИ | Минувший день стал черным для велосипедистов. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу, 26 августа, в 11.34 в Центр тревоги поступила информация о ДТП на 21-м километре шоссе Харью-Ристи — Ригулди — Вынткюла (волось Ляэне-Харью, Харьюский уезд). Там 54-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki выехал с дороги и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 17.45 на 13-м километре шоссе Мудисте — Сууре-Яани — Вяндра (село Пыхьяка, волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) 24-летнюю женщину на Audi 80 вынесло с трассы. Водителя доставили с больницу.

В 19.30 у дома номер 5 по улице Сааги в Таллинне 39-летний мужчина на велосипеде попал в выбоину и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 19.50 у дома номер 10 по улице Выйдуйооксу в Таллинне 51-летний мужчина упал с велосипеда. Пострадавший доставлен в больницу.

В 19.48 у дома номер 18 по улице Валге в Таллинне на дорожке для легкого транспорта столкнулись два велосипедиста — мужчины 34 и 35 лет. Последний получил травмы и был доставлен в больницу на осмотр.

В 21.55 на 12-м километре шоссе Ассамалла — Кадрина (волость Кадрина, Ляэне-Вирумаа) 40-летний мужчина на автомобиле Audi A6 столкнулся с выезжавшим с второстепенной дороги автомобилем Audi A6, за рулем которого находился 20-летний молодой человек. Находившаяся в салоне Hyundai 42-летняя женщина доставлена на осмотр в больницу.

Пыхьяская префектура разыскивает угнанный серый Volkswagen Passat (2005 года выпуска) с государственным регистрационным номером 79ZMD.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 18 водителей с признаками алкогольного или наркотического опяьнения.

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