Скандал с поцелуем продолжается: глава испанской федерации футбола временно отстранен, федерация обвиняет жертву поцелуя во лжи

Скандал продолжается уже неделю. В прошлое воскресенье после победы сборной Испании над сборной Англии президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую испанок Дженнифер (Дженни) Эрмосо.

Рубиалес подвергся шквалу критики за свой поступок. ФИФА начала в отношении него дисциплинарное разбирательство и в субботу приняла решение о его временном отстранении с поста.

Ранее некоторые испанские политики и спортсмены предлагали ему уйти добровольно в отставку.

Ожидалось, что он сделает это в пятницу, но на экстренном заседании федерации футбола Испании он весьма эмоционально сообщил, что не собирается этого делать и намерен отстаивать свое доброе имя в суде.

Что произошло дальше, неясно, но в субботу утром федерация неожиданно заявила, что заявления самой Эрмосо, а также сделанные ее окружением от ее имени являются ложью, и чиновники якобы готовы это доказать.

В федерации говорят, что определенно намерены защитить честь своего президента, каким бы сложным ни был путь официального разбирательства.

Заявления сторон

Луис Рубиалес с самого начала утверждал, что поцелуй был взаимным и что это произошло в эйфории победы и с согласия Эрмосо.

По его словам, он спросил, можно ли ее чмокнуть, и она ответила „ок“. Кроме того, утверждает Рубиалес, именно она стиснула его в объятиях и приподняла.

Однако 33-летняя Дженни Эрмосо заявила накануне, что никакого согласия на поцелуй не давала и не прижимала его к себе. Она считает себя жертвой неподобающих действий сексуального характера.

80 испанских игроков, включая всю женскую сборную, объявили о намерении бойкотировать матчи за национальную команду, пока не сменится руководство федерации.

Между тем испанская федерация футбола опубликовала на своем сайте серию фотографий, которые, по их мнению, доказывают, что Рубиалес говорит правду, и физический контакт был инициирован футболисткой.

Федерация угрожает судом не только Эрмосо, но всем, кто способствовал очернению репутации президента.