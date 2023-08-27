„Левадия“ упустила победу над „Калевом“, пропустив на последней компенсированной минуте

На 32-й минуте полузащитник „Калева“ Рамон Смирнов вывел свою команду вперед, но судья зафиксировал нарушение правил и гол не засчитал. На 44-й минуте Жуан Педро подал угловой на Бурама Фомба, но центрального защитника „Левадии“ попал в перекладину.

После перерыва игра стала еще более открытой. На 60-й минуте „Калев“ заработал отличный шанс, когда Таави Юрисоо пробил после ошибки Фомбы, но вратарь „Левадии“ Карл Андре Валлнер с ударом справился. Через шесть минут Марк Оливер Рооснупп сделал прострел на Фелипе Фелисио, который пробил в касание и вывел „Левадию“ вперед.

„Калев“ всеми силами пытался сравнять счет в конце матча на глазах у 740 зрителей. На 88-й минуте Фодай Травалли отправил мяч в штангу, но судья зафиксировал офсайд. Минутой позже защитник „Левадии“ Михаэль Шённинг-Ларсен выбил удар Каспара Лаури с линии ворот, а еще через минуту Хуго Палутая снова попал в каркас ворот „Левадии“.

Штурм штрафной „Левадии“ принес свои плоды. На 93-й минуте после красивой комбинации Атс Пурье сравнял счет, поставив точку в матче.

„Мы попали в штангу и не смогли забить с метра. Что поделаешь... не каждый день такое случается. Мы сыграли вничью, и в нынешней турнирной таблице Высшей лиги для нас важно каждое очко“, — сказал полузащитник „Калева“ Тристан Теэвяли в трансляции Soccernet после матча.

„Последние несколько игр были не лучшими для нас, и мы потеряли очки. Трудно что-либо сказать“, — сказал 19-летний Никита Васильев, начавший матч в стартовом составе „Левадии“. „Может быть, игроки не могут найти мотивацию? Мы одерживали победу за победой, сыграли в еврокубках, и после этого мы не сопротивляемся и даем себя обыграть. Может быть, это усталость? Даже сегодня мы могли бы легко победить“.

Последние несколько недель для команд выдались неудачно. „Левадия“ набрала пять очков в четырех предыдущих играх, а на прошлой неделе проиграла „Курессааре“ со счетом 1:2. Все предыдущие четыре матча „Калева“ завершились вничью 1:1.

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