ВИДЕО | Туули Томингас стала чемпионкой мира по летнему биатлону

28-летняя Томингас чисто прошла первый огневой рубеж и допустила один промах на втором. После второго огневого рубежа на первом месте была представительница Германии Лиза Мария Спарк, но на финише Томингас опередила ее на 1,9 секунды.

„Конечно, я очень довольна [золотой медалью]. У меня были трудности с ветром, в стрельбе пришлось вносить поправки по сравнению со стартом. Я очень хотела победить сегодня, поэтому мне пришлось выложиться на последнем круге“, — сказала Томингас.

Тереза Винкларкова из Чехии стала третьей (0; +13,5), Наталья Сидорович из Польши — четвертой (1; +29,8), а Сюзан Кюльм из Эстонии — пятой (1; +30,7). Третья участница сборной Эстонии Ханна-Брита Каасик финишировала на 31-м месте (3; +2,32,6).

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