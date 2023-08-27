Яна Тоом: чего еще не знает премьер-министр? Вопросы к товарищу майору(71)
Я пишу это в пятницу, опасаясь, что за день текст неизбежно устареет – вдруг Кая Каллас все-таки уйдет в отставку? Но даже если уйдет, вопросы у меня останутся – и не только к премьер-министру, говорит евродепутат Яна Тоом.
Выводы из скандала с бизнесом в России очевидны, кажется, всем, кроме самого премьер-министра. Потому что это ситуация, когда Кая Каллас сошла с высокого пьедестала непогрешимого вождя и оказалась в положении обычного человека – обычной женщины, – и оказалось, что быть ею она разучилась.
Все ключевые слова произнесены. „Лицемерие“ – когда оправдываешь до последнего свои неправильные поступки аргументами, к которым, когда речь шла о других, сам не прислушивалась. „Двойные стандарты“ – когда требуешь от других того, чего сам не делаешь. „Некомпетентность“. Да, жена может не знать, что за бизнес у ее мужа. Но если эта жена – премьер-министр, и она полтора года нравоучает европейцев, став в их отношениях с Россией моральным маяком, а бизнес мужа связан с этой самой Россией, оправдания типа „ой, я не знала“ заставляют спросить: „А чего еще вы, уважаемый премьер-министр, не знаете?“ Глава правительства должен быть все-таки умнее и осведомленнее „любой женщины“. У премьер-министра есть для этого все средства, среди прочего – в виде органов безопасности.
Нападали, клеймили, втаптывали в грязь
Вряд ли нужно напоминать, как нападали на Кайю Канепи – за то, что она сыграла в паре с россиянкой. Или как отменили Андреса Мустонена. И ведь не за то, что он финансировал бизнес родственника в России. Нет, музыканта клеймили только за то, что он съездил на фестиваль в Новосибирск. Позор Андресу Мустонену! Его втоптали в грязь, с ним прекратили сотрудничество Eesti Kontsert и фестивали. Хотя он с самого начала говорил, что его не очень интересует, „кто в России красный, а кто зеленый“, кто спонсирует фестиваль. Мустонена это не спасло. Спасет ли это Каю Каллас?
Мне лично хотелось, чтобы Каллас дали время – и она смогла бы объяснить всё как себе, так и общественности. И уже потом спокойно принять решение. Но не потому, что Каллас – не Мустонен и quod licet lovi, non licet bovi. Нет, потому что мы могли бы, опять же, спокойно обсудить ситуацию и отнестись друг к другу уважительно. Чтобы мы – как общество – не хотели крови и ни на кого не нападали.
Но для этого нужно нечто большее, чем черно-белый мир, в создание которого премьер-министр неустанно вкладывалась последние полтора года. Будучи, конечно, уверенной, что ее белого пальто никакая грязь не коснется. Раздавая жесткие оценки и наблюдая с высоты, как тем, кто нарушил черно-белый свод правил, указывают на их место.
Товарищ майор загадочно молчит
Неотъемлемой частью черно-белого мира – наряду с образцово-показательным патриотизмом и общественным мнением – является и так называемый товарищ майор. (Шутка с бородой – так иронически называли КГБ и называют КаПо. Если в мобильнике раздаются подозрительные шорохи, можно сказать: „Здравствуйте, товарищ майор!..“) Потому что везде в мире спецслужбы осуществляют проверку тех, кто занимает высокие должности, а также их родных и близких. Премьер-министр не просто влияет на жизнь страны, он еще и имеет доступ к гостайнам – и нельзя допустить, чтобы у таких людей были „слабые места“.
Причем речь не только о том, что запрещено законом. Все мы знаем, что КаПо „снижает риск безопасности“ и тогда, когда ничего незаконного не происходит. Ту же Зою Палямар депортировали из Эстонии на основаниях, не имеющих ничего общего с уголовным кодексом: лайки и пропутинские посты в соцсетях, участие в организации (в тот момент не запрещенного) „Бессмертного полка“...
Но разве „российский“ бизнес мужа премьер-министра – угроза безопасности меньшая, чем любая Палямар? Тут и угроза международной репутации Эстонии. И угроза политической стабильности (какие аргументы получили те же EKRE, да?). И даже потенциальный интерес к инвестициям Каи со стороны российской разведки, как пишет в Postimees Эркки Коорт.
Вопросы к компетентности
И если КаПо, как и премьер-министр, ничего об этом бизнесе не знало, неизбежно возникают вопросы к компетентности этого учреждения. Неужели товарищ майор всё это время охотился в соцсетях за сомнительными гражданами России, а слона в комнате – полуторамиллионного бизнеса – не заметил? Как-то я в это не верю.
В то же время я ни секунды не верю, что КаПо знало и предупреждало, а Кая Каллас и ее муж не вняли советам товарища майора. Значит, никто никого не предупреждал. А почему? Видимо, однажды мы получим ответы и на эти вопросы. А пока – имеем что имеем: репутация Эстонии подмочена, внутриполитический кризис ширится, доверие к власти падает – а товарищ майор загадочно молчит, что ему совсем не свойственно.