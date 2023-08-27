Яна Тоом: чего еще не знает премьер-министр? Вопросы к товарищу майору

Выводы из скандала с бизнесом в России очевидны, кажется, всем, кроме самого премьер-министра. Потому что это ситуация, когда Кая Каллас сошла с высокого пьедестала непогрешимого вождя и оказалась в положении обычного человека – обычной женщины, – и оказалось, что быть ею она разучилась.

Все ключевые слова произнесены. „Лицемерие“ – когда оправдываешь до последнего свои неправильные поступки аргументами, к которым, когда речь шла о других, сам не прислушивалась. „Двойные стандарты“ – когда требуешь от других того, чего сам не делаешь. „Некомпетентность“. Да, жена может не знать, что за бизнес у ее мужа. Но если эта жена – премьер-министр, и она полтора года нравоучает европейцев, став в их отношениях с Россией моральным маяком, а бизнес мужа связан с этой самой Россией, оправдания типа „ой, я не знала“ заставляют спросить: „А чего еще вы, уважаемый премьер-министр, не знаете?“ Глава правительства должен быть все-таки умнее и осведомленнее „любой женщины“. У премьер-министра есть для этого все средства, среди прочего – в виде органов безопасности.

Нападали, клеймили, втаптывали в грязь

Вряд ли нужно напоминать, как нападали на Кайю Канепи – за то, что она сыграла в паре с россиянкой. Или как отменили Андреса Мустонена. И ведь не за то, что он финансировал бизнес родственника в России. Нет, музыканта клеймили только за то, что он съездил на фестиваль в Новосибирск. Позор Андресу Мустонену! Его втоптали в грязь, с ним прекратили сотрудничество Eesti Kontsert и фестивали. Хотя он с самого начала говорил, что его не очень интересует, „кто в России красный, а кто зеленый“, кто спонсирует фестиваль. Мустонена это не спасло. Спасет ли это Каю Каллас?