В США на втором за сутки спортивном мероприятии произошла стрельба(5)
Две женщины пострадали при стрельбе во время матча Главной бейсбольной лиги (MLB) в США. Об этом сообщает ESPN.
Стрельба произошла во время игры на домашнем стадионе клуба „Чикаго Уайт Сокс“, который принимал „Окленд Атлетикс“ (12-4). Матч посетили 21,9 тыс. человек, пишет РБК.
Полиция Чикаго сообщила, что 42-летняя женщина получила огнестрельное ранение в ногу, а 26-летняя женщина — рваную рану на животе. Женщина с ранением ноги находилась в удовлетворительном состоянии и была госпитализирована в одну из ближайших больниц. Вторая пострадавшая отказалась от медицинской помощи.
На данный момент полиция ведет расследование. По утверждению службы безопасности „Уайт Сокс“, следователи выясняют: были ли выстрелы произведены за пределами арены или внутри стадиона.
„Пока полиция продолжает расследование, служба безопасности „Уайт Сокс“ подтверждает, что этот инцидент не был связан с какой-либо ссорой“, — говорится в заявлении команды.
В эту же ночь в Оклахоме четыре человека получили ранения в результате стрельбы во время матча по американскому футболу школьных команд. Об этом сообщают Sport illustrated и Daily Mail.
Стрельба началась за пять минут до конца третьей четверти. Футболисты и болельщики пытались спастись бегством с арены.
О состоянии пострадавших неизвестно. Сообщается лишь, что 15-летняя девочка была доставлена в больницу с ранением в бедро и вскоре выписана. О состоянии трех пострадавших неизвестно. Также не сообщается о количестве пострадавших в результате вызванной стрельбой давки.
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