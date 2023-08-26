Игравшая в Италии лучшая футболистка Эстонии минувшего года перешла во „Флору“

„Я хорошо себя чувствую в женской команде, мне здесь очень нравится! Я еще ни разу не становилась чемпионкой Эстонии и очень надеюсь, что в этом сезоне мне это удастся сделать в составе „Флоры“. Еще у нас впереди игры Лиги чемпионов – Я верю, что и здесь у нас есть шанс! Большую часть игроков я знаю по сборной Эстонии, поэтому интеграция прошла быстро“, — рассказала Кубасова для официального сайта клуба.

„Приход Влады Кубасовой в женскую команду является для нас важным дополнением перед играми Лиги чемпионов. Влада играет на высоком уровне, благодаря чему принесет нам необходимые качества и опыт. Она уже тренировалась у нас и поддерживала форму, поэтому мы рады, что она уже готова к игре“, - сказал спортивный директор „Флоры“ Норберт Хурт.​​

Кубасова начала свою футбольную карьеру в ласнамяэском „Аякс“ и долгое время выступала в рядах „Левадии“ (2011-2018). Затем нападающая переехала в Италию, где выступала за женские команды „Наполи“ и „Комо“. За женскую сборную Эстонии Кубасова приняла участие в 63 официальных матчах и забила 10 голов. Об этом сообщает Soccernet.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .