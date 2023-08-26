ФОТО И ВИДЕО | Урмас Рейнсалу: Кая Каллас лжет! Не верю, что она ничего не знала о бизнесе мужа

Говоря о скандале вокруг премьер-министра, Рейнсалу, среди прочего, сослался на ежегодник Полиции безопасности за 2022 год. „Цитирую: „Предприниматели должны понимать, что ведение бизнеса со странами, находящимися под санкциями, снижает безопасность Эстонии и ее союзников, и такое направление бизнеса наносит ущерб предпринимателю“, - сказал Рейнсалу своим коллегам по партии. Он раскритиковал премьер-министра за ее первоначальную позицию, согласно которой Каллас не считала предпринимательскую деятельность мужа аморальной.

„Кая Каллас не подходит на пост премьер-министра Эстонии из-за [своего] двуличия. Это вопрос авторитета Эстонского государства и того, как мы себя определяем. Наши совместные усилия в экономических трудностях, вызванных войной, и в поддержке Украины не должны стать разменной монетой“, - продолжил Рейнсалу.

„Если бы мы прочитали подобные факты о главе правительства другой европейской страны, наша позиция в Эстонии была бы однозначной. Мы не должны быть морально менее требовательными, когда речь идет о лидере нашей страны“, - добавил он.

Урмас Рейнсалу подтвердил, что лидеры оппозиции уже обсудили между собой возможность вынесения вотума недоверия Каллас. „Мяч находится в руках премьер-министра“, - сказал он, предположив, что следующие шаги должна предпринять уже сама Кая Каллас. По мнению Рейнсалу, пока она так и не смогла дать моральную оценку произошедшему, кроме того, еще и солгала.

В интервью Рейнсалу рассказал об основных упреках в адрес Каллас, а также о противоречивости ее заявлений. Сама Каллас ранее заявила, что ничего не знала о предпринимательской деятельности мужа. „Я не верю в это, в жизни это неправдоподобно“, - отметил Рейнсалу.

По мнению Рейнсалу, если Каллас останется у власти, будут преданы усилия как эстонцев, так и украинцев. Помимо этого, он считает, что вся эта ситуация представляет угрозу нашей безопасности.

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