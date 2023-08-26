Полиция ищет пропавшего пожилого мужчину

Вчера вечером около 20 часов в Центр тревоги сообщили, что живущий в деревне Росма волости Пылва 92-летний Георгий ушел из своего дома. Последний контакт с Георгием у близких был в среду, 23 августа. На камерах видно, что в четверг, 24 августа, утром мужчина пошел на центральную площадь Пылва, но его дальнейшие передвижения неизвестны.

Со вчерашнего вечера полиция искала мужчину в районе и собирала всевозможную информацию о его возможном местонахождении. Проверили возможные места пребывания Георгия, но поиски до сих пор не дали результатов.

Рост Георгия - приблизительно 160 см, он худощавого телосложения и лысый. Мужчина одет в темную одежду, на голове у него шапка. Для ходьбы он пользуется тростью.

Полиция просит всех, кто видел Георгия или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.