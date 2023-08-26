Сборная Эстонии завоевала четыре медали на чемпионате Европы по легкой атлетике среди глухих

Танель Виснап завоевал золото в прыжках в высоту (1,88), серебро в прыжках в длину (7,17) и бронзу в беге на 100 м (10,95), Ринат Раисп завоевал бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами с новым личным рекордом 17,33, сообщает пресс-служба Эстонского паралимпийского комитета.

Виснап также участвовал в беге на 200 м, где финишировал пятым (22,11). Раисп финишировал пятым на дистанции 400 метров с барьерами (60,98) и восьмым на дистанции 400 метров (53,52).

Марья-Лийза Ландар финишировала шестой в беге на 100 м с барьерами (16,38) и в прыжках в высоту (1,58). Инесса Халлисте стала двенадцатой в беге на 200 м (27,82) и восьмой в прыжках в длину (4,86).

Советы спортсменам в статусе тренеров давали Тиина Тороп и Сергей Матвенко.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .