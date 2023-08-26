Грядущий налог заставил людей переживать, как избавиться от автохлама. Смотрите, сколько можно получить за металлолом

Член правления AS Kuusakoski Тоомас Колламаа подтверждает, что в этом году интерес к продаже металлического лома стал немного выше. „Продажа лома автомобилей в основном идет волнами, больше металлолома завозят весной, после схода снега, а также поздней осенью, до того, как выпадет снег“, - уточняет Колласмаа.

По его словам, он четко видит смятение среди клиентов. „Люди еще не совсем поняли, когда и сколько им придется платить“, — объясняет Колламаа. Он подчеркивает, что согласно действующему плану, автомобильный налог вступит в силу с 1 июля следующего года, а годовой налог нужно будет первый раз оплатить в августе 2024 года, на полгода вперед.