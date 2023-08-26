26.08.2023, 12:15
Грядущий налог заставил людей переживать, как избавиться от автохлама. Смотрите, сколько можно получить за металлолом(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На фоне введения автомобильного налога многие задались вопросом, что делать с автохламом - старыми машинами, которые годами стоят во дворах и своим ходом уж точно больше не поедут. Скупщики металла подтверждают, что люди хотят избавиться от автолома как можно скорее, до введения автомобильного налога.
Член правления AS Kuusakoski Тоомас Колламаа подтверждает, что в этом году интерес к продаже металлического лома стал немного выше. „Продажа лома автомобилей в основном идет волнами, больше металлолома завозят весной, после схода снега, а также поздней осенью, до того, как выпадет снег“, - уточняет Колласмаа.