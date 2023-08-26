Новости Эстонии
26.08.2023, 12:15

Грядущий налог заставил людей переживать, как избавиться от автохлама. Смотрите, сколько можно получить за металлолом

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Старые машины на улицах Таллинна летом 2022 года.
Старые машины на улицах Таллинна летом 2022 года.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

На фоне введения автомобильного налога многие задались вопросом, что делать с автохламом - старыми машинами, которые годами стоят во дворах и своим ходом уж точно больше не поедут. Скупщики металла подтверждают, что люди хотят избавиться от автолома как можно скорее, до введения автомобильного налога.

Член правления AS Kuusakoski Тоомас Колламаа подтверждает, что в этом году интерес к продаже металлического лома стал немного выше. „Продажа лома автомобилей в основном идет волнами, больше металлолома завозят весной, после схода снега, а также поздней осенью, до того, как выпадет снег“, - уточняет Колласмаа.

По его словам, он четко видит смятение среди клиентов. „Люди еще не совсем поняли, когда и сколько им придется платить“, — объясняет Колламаа. Он подчеркивает, что согласно действующему плану, автомобильный налог вступит в силу с 1 июля следующего года, а годовой налог нужно будет первый раз оплатить в августе 2024 года, на полгода вперед.

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