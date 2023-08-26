ФОТО | Депутаты Маардуского Горсобрания проинспектировали Биогазовый завод

Лидер избирательного союза „Голос Маарду“ Николай Дегтяренко, маардуские депутаты от Социал-демократической партии Эве Кислов и от избирательного союза „Голос Маарду“, экс-городской секретарь Маарду Тийу-Анн Калдма посетили завод EKT ECOBIO и встретились с руководством компании. По словам представителей биогазового завода, более половины сотрудников компании – это жители города Маарду. Компания получает биоотходы для переработки со всей Эстонии, включая город Маарду. Это важное начинание, развивающее „зеленую экономику“ Эстонии.

„В Маарду нужно создавать новые рабочие места. Уверен, что для жителей самоуправления важно, чтобы на территории города работали современные предприятия, бережно относящиеся к природе и здоровью человека. Заметно, что завод по производству биогаза предпринял достаточно эффективные шаги для того, чтобы жители города Маарду меньше беспокоились о качестве воздуха. Это особо важно на фоне постоянных проблем со свалкой в Йыэляхтмеэ. Безопасность и экологически чистое производство должны быть ориентиром для каждого предприятия в современном обществе“, — сказал лидер избирательного союза „Голос Маарду“, депутат Николай Дегтяренко.

„Вызывает огромное сожаление, что в визите на завод не приняли участие ни представители маардуской мэрии, ни центристские депутаты, которые также были приглашены ознакомиться с работой предприятия“, – отметила депутат Маардуского горсобрания Тийу-Анн Калдма.

„Занятая внутрипартийной борьбой и интригами власть Маарду игнорирует возможности поддержать развитие предпринимательства и качественно улучшить жизнь горожан. Пока центристы правят Маарду, город продолжит накапливать проблемы и терять людей, предпочитающих переезжать в другие самоуправления. А среди остающихся горожан уровень заболеваемости из-за загрязнённого воздуха продолжит расти. Выход один: Маарду нужна новая власть, понимающая, что здоровье и благополучие людей важнее личных интересов мэра“ – заключил депутат Николай Дегтяренко.