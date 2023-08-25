Исследование | Чаще всего через интернет покупают именно эти товары

В июле каждый второй покупатель электроники (53%) и косметики (50%) совершал покупки через Интернет. Наибольшая доля покупателей электроники приходится на 35-49-летних (65%) и 65-74-летних (61%), а косметики - на 25-34-летних (63%). Значительная часть покупателей также приобретала через Интернет бытовую технику (46%), книги (45%) и парфюмерию (40%). Меньше всего через Интернет покупали продукты питания (12% покупателей продуктов питания) и лекарства (13% покупателей лекарств).

В июле каждый второй (52%) заявил, что за последний месяц покупал товары через Интернет. „Это достаточно стабильная доля. Если посмотреть за последний год, то доля покупателей, совершающих покупки через Интернет, была наиболее высокой в сезон рождественских подарков“, - говорит специалист по исследованиям Раул Аллас. „Люди все чаще предпочитают покупать спортивные товары, а также товары для дома и мебель в магазинах, что привело к наибольшему снижению доли покупателей, совершающих покупки через Интернет, по сравнению с прошлым годом“, - добавляет Аллас.

В ходе опроса об интернет-торговле у людей спрашивают, сколько товаров определенной группы они купили в этом месяце и где они совершили покупку - в Интернете или в магазине. Kantar Emor проводит опросы об интернет-торговле с 2020 года. В опросе, проведенном в июле, приняли участие 1022 человека в возрасте 15-74 лет.