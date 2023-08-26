„Мне нужно больше золота“. The Wall Street Journal рассказал о последних днях Евгения Пригожина. Он провел их в Африке

Структуры Пригожина ведут деятельность в десяти странах Африки как минимум с 2018 года. На континенте дислоцированы около пяти тысяч наемников ЧВК Вагнера. Компании бизнесмена предоставляют африканским лидерам услуги охраны, поставляют вооружения и ведут политическое консультирование в обмен на доступ к природным ресурсам и право добычи полезных ископаемых.

По словам западных и африканских чиновников, основную прибыль Пригожин получал от экспорта золота из Судана в Россию, а также алмазов и древесины из Центральноафриканской Республики в Объединенные Арабские Эмираты и Китай. The Financial Times оценивала доходы Пригожина от добычи природных ресурсов в странах Африки и Ближнего Востока в размере 250 миллионов долларов.

После июньского „марша“ наемников на Москву Кремль предписал Пригожину „уйти“ в Беларусь. Там расположились некоторые подразделения ЧВК Вагнера, ранее воевавшие в Украине. Однако сам глава группировки отправился в Африку, чтобы восстанавливать и усиливать там собственное влияние. Свое последнее видеообращение Пригожин записал именно в Африке, заявив, что ЧВК Вагнера сделает Россию „еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной“.

В это же время, пишет WSJ, Кремль начал устанавливать формальный контроль над разветвленной корпоративной сетью Пригожина, „чьи амбиции превзошли уровень, который был комфортным для Владимира Путина“. Министерство обороны РФ стало направлять в Африку делегации, чтобы информировать иностранные правительства о том, что отныне они будут вести дела напрямую с российским государством, а не с Пригожиным.

Предполагается, что этот контроль будет осуществлять ГРУ и генерал Андрей Аверьянов — в его подразделении служат Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они же Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля.