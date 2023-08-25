Расследование ФРГ: за подрывом „Северных потоков“ могут быть лица, связанные с Украиной

Следователи из Германии все больше склоняются к версии о том, что за подрывом газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ могут быть злоумышленники со связями в Украине, сообщили в пятницу, 25 августа, медиакомпания ZDF и издание Spiegel со ссылкой на источники в следственных органах.

Официально Федеральная прокуратура Германии продолжает расследование в отношении неизвестных лиц, но, как отмечают журналисты, следователи считают убедительными улики, ведущие в Украину. Убедительных доказательств причастности российских акторов к подрыву газопроводов не найдено.

Украинский след - наиболее вероятный

В поле зрения следственных органов по-прежнему находится команда яхты Andromeda в составе шести человек. До и после взрывов на газопроводах эти люди находились на территории Украины. Об этом свидетельствуют изученные следователями технические данные. Следствие не исключает и возможности существования видеозаписей предполагаемых злоумышленников, сделанных в польском порту Колобжег, где останавливалась Andromeda.

Как отмечают ZDF и Spiegel, за расследованием дела о подрыве газопроводов внимательно следит и ведомство федерального канцлера. Глава правительства ФРГ Олаф Шольц уже неоднократно консультировался с советниками о том, как обходиться в политическом плане с возможными преступниками из Украины.

Взрывы на „Северных потоках“

Три из четырех нитей газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были взорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. „Северный поток“ был остановлен Россией незадолго до взрывов, а „Северный поток - 2“ так и не был введен в эксплуатацию на фоне военного вторжения России в Украину.

Одна из нитей СП-2 уцелела, и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отклонила это предложение. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.