Катри Райк: таблички с названием улиц поменяют в Нарве в середине сентября

„Мы будем заменять таблички публично. У нас есть опыт с переименованием улиц Тиймана и Даумана. Затраты невелики – от 5000 до 7000 евро“, – сказала Райк в эфире Vikerraadio.

„По договоренности с Министерством внутренних дел это сделает горуправа, расходы покроет МВД“, – добавила она.

На прошлой неделе депутаты Нарвского горсобрания проголосовали против изменения советских названий улиц. После этого министр по делам регионов Мадис Каллас поручил городской управе изменить названия.

„Десять депутатов горсобрания из 31 сказали, что названия улиц нужно сохранить, но более половины не пришли на заседание, – сказала Райк. – У жителей Нарвы сложилось такое мнение по поводу названий улиц – делайте. Сейчас этот вопрос больше интересует остальную Эстонию, чем Нарву“.

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