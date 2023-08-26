ВИДЕО | Из реки достали крыло и шасси бизнес-джета Евгения Пригожина

В Telegram-канале говорится, что обломки достали из реки Ладыженка, неподалеку от железнодорожной станции Куженкино.

Это подтверждает версию о том, что самолет развалился на части еще в воздухе.

Как пишет „Медуза“, Следственный комитет РФ сообщил, что во время следственных действий на месте крушения частного самолета основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина обнаружены тела десяти погибших. Чтобы установить их личности, проводятся молекулярно-генетические экспертизы, говорится в сообщении СК.

Также ведомство заявило, что извлекло бортовые самописцы разбившегося самолета. Детальный осмотр места происшествия продолжается.

В сообщении СК подчеркивается, что следствие тщательно проверит все возможные версии произошедшего.

Днем 25 августа РИА Новости сообщили, что обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения.

Частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Основатель ЧВК Вагнера числился в списке пассажиров, который публиковала Росавиация. Официально гибель Пригожина не подтверждена. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК). По данным властей, погибли десять человек, в том числе трое членов экипажа.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.