„Мы были моральным компасом для всего мира“. Спикер Рийгикогу считает бизнес в России супруга премьер-министра прискорбным

Хуссар сообщил в социальных сетях, что считает крайне досадным тот факт, что член семьи премьер-министра нашей страны был связан с бизнес-деятельностью в Российской Федерации.

„Почему? Потому что Эстония проводит жесточайшую санкционную политику, целью которой является перекрыть кислород российской военной машине“, - пояснил он.

„Внутрисемейные дела — это внутрисемейные дела. Но наш премьер-министр был последние полтора года моральным компасом для целого мира, выступая на протяжении всей войны в Украине в Европейском союзе, НАТО и во всем мире за наши общие ценности“, - отмечает он образовавшееся противоречие.

Хуссар подчеркнул, что осуждает любую экономическую деятельность эстонских предпринимателей в России, какой бы косвенной она не была.

„Поэтому считаю отказ от акций шагом в правильном направлении. Тем не менее нужно в вопросе моральной и политической ответственности выяснить обстоятельства. Это могут оценить сама Кая Каллас и Партия реформ. Все вопросы должны получить ответ, и нужно публично выяснить подробности этой истории“, - считает спикер Рийгикогу.

Подробности скандала вокруг фирмы, в которой имел долю супруг премьер-министра читайте по ссылкам ниже.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.