ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | К грибам? Погода будет теплой, но дождливой
Температура воздуха в выходные будет от 19 до 23°C. Но в воскресенье во многих местах пройдут дожди
Суббота, 26.08:
Ночью: Переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и туман. Ветер, после полуночи восточный и юго-восточный 1-6 м/с, на островах 4-10 м/с. Температура воздуха 9...14, на побережье до 17°C.
Днем: Около полудня с островов и юго-запада Эстонии по направлению к северу дождевые облака, местами грозы. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с. С юго-востока до юго-востока ветер будет дуть с востока на юго-восток. Температура воздуха 19...23°C.
Воскресенье, 27.08:
Ночью: Во многих местах пройдет дождь, возможны грозы. Ветер будет с юго-востока и востока, после полуночи с юга 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха от 13 до 18°С.
Днем: До полудня погода будет облачной с прояснениями, во многих местах пройдут дожди. Во второй половине дня облачность уменьшится, и вероятность дождя уменьшится. Днем ветер западный 3-8 баллов, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 19..23°С.
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