На прошлой неделе число случаев заболевания коронавирусом выросло на 27%. В начале учебного года ожидается рост заболеваемости

Как отмечается в обзоре Департамента здоровья, в течение 33-й недели добавился 181 случай заболевания коронавирусом (23 случая подтверждены лабораторно, 158 диагностированы клинически). Общее количество зарегистрированных случаев заболевания выросло на 27,5% по сравнению с предыдущей неделей.

По сравнению с 32-й неделей несколько выросла заболеваемость во всех возрастных группах. Наибольший рост заболеваемости отмечен в возрастной группе 30-34 года, заметное снижение заболеваемости отмечено среди лиц старше 85 лет. Лица в возрасте старше 60 лет составляют 23,2% от общего числа больных, их доля среди лабораторно подтвержденных случаев составляет 26,1%.

По состоянию на 21 августа 2023 года заболеваемость за последние 14 дней составила 24,3 случая на 100 000 жителей, в том числе 3,1 лабораторно подтвержденных случаев.

По данным больниц, в течение 33-й недели было госпитализировано 5 человек (на 32-й неделе 6 человек).

Мониторинг сточных вод показал, что количество частиц вируса SARS-CoV-2 увеличилось по сравнению с прошлой неделей только в одном месте, фон карты остается зеленым. На 33-й неделе только одна проба дала желтую точку, красно/оранжевый уровень опасности пробы не показали.

Департамент здоровья обращает внимание на заболеваемость коронавирусной инфекцией стала увеличиваться. Это связано с распространением нового варианта EG5.1, который несет дополнительную мутацию F456L в шиповом белке по сравнению с родительским подвариантом XBB.1.9.2 и XBB.1.5.

В Эстонии, по данным секвенирования, доля омикрон-штамма составляет 100%. Вариант XBB 1.5. составляет 100% всех секвенированных проб.

За последние четыре недели стала увеличиваться доля вариантов EG.5. (Eris) во всех пробах XBB.1.5.

С большой долей вероятности можно утверждать, что вирус распространяется скрытно, волнами без значительных подъемом или снижений. По прогнозу Департамента здоровья, начиная с сентября показатели заболеваемости, начнут расти, что связано с началом учебного года.

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