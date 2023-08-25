В эту субботу в Кристийне пройдет День дворовых кафе. Можно будет выиграть призы!

„День дворовых кафе дает возможность открыть для себя красивые дворы и насладиться вкусной местной едой. Это день, который вдохновляет людей познакомиться поближе с нашим зеленым районом. Дворы, которые обычно закрыты для посторонних, открываются в этот день для всех заинтересованных. Кроме того, День дворовых кафе – это прекрасная возможность для местных жителей, желающих продемонстрировать свои кулинарные навыки. Это мероприятие объединяет нас“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В этом году район Кристийне отмечает свое 30-летие, поэтому и День дворовых кафе будет немного особеннее, чем в предыдущие годы – в этом году можно выиграть интересные призы, посетив дворовые кафе и собрав не менее десяти наклеек.

Как принять участие?

Получите карточку в ближайшем кафе;

Соберите и наклейте на карточку как можно больше наклеек; NB ! У каждого кафе наклейка с определенным номером;

Поместите карточку с наклейками в почтовый ящик Управы района Кристийне (ул. Металли, 5) в течение трех дней после окончания мероприятия;

Следите за результатами розыгрыша на нашей странице в Facebook.

Среди участников, посетивших и собравших наклейки более десяти кафе, будут разыграны призы. Для участника, собравшего наибольшее количество наклеек, мы подготовили специальный приз!

День дворовых кафе организует Управа района Кристийне в сотрудничестве с местными жителями. Список и адреса, а также подробную информацию о кафе и их меню, можно найти ЗДЕСЬ.

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