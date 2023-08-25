Будьте осторожны: мошенники разослали жителям Эстонии сообщения от имени Swedbank(3)
Сегодня, чуть раньше 15 часов дня, неизвестные мошенники разослали жителям Эстонии СМС от имени Swedbank с целью заполучить личные данные. Ссылки из сообщений ведут на фальшивую интернет-страницу банка.
SMS пришло с эстонского номера +37253999273 и содержало сообщение на английском языке: „Security update: You must verify you identity (Обновление системы безопасности: необходимо подтвердить свою личность - прим.ред)“.
При переходе по ссылке пользователь попадает на страницу-клон Swedbank, где ему необходимо ввести данные своего счета и Smart-ID. Ни в коем случае не делайте этого, так как злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа к банковскому счету и беспрепятственно украсть с него деньги.
Адрес фальшивой страницы - swedbank-finance.com. Настоящая страница банка - swedbank.ee.