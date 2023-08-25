В России продолжают набор добровольцев и контрактников, а также скрытую мобилизацию

Маловероятно, что россияне смогут совершить с помощью этих сил оперативный прорыв. Тем не менее, нельзя исключать, что ВС РФ попробуют добиться локальных успехов, например, на направлении Купянск – Лиман.

Судя по всему, пополнения будут использованы для ротации подразделений и укрепления обороны. Исходя из этого, вероятно, по крайней мере в течение следующих нескольких недель ВС РФ удастся поддерживать стабильную обстановку на фронте.

2) ВС РФ продолжают набор добровольцев и контрактников, а также скрытую мобилизацию. Многие признаки указывают на то, что в августе Россия перебросит в Украину дополнительные подразделения и технику – как на южное, так на северо-восточное и восточное направления. Учитывая, что вербовочная кампания ВС РФ, скорее всего, не дала ожидаемых результатов, вероятно, свежесформированные подразделения будут недоукомплектованы.

Согласно данным из открытых источников, к концу июля ВСУ сумели освободить 0,07% территории Украины (учитывается Крым и часть Донбасса, оккупированные в 2014 году), что также говорит о хорошей стойкости обороны россиян.

В последние недели ВС РФ проводили в среднем по 25-40 атак в сутки – привычный уровень активности с конца мая 2023 года. Несмотря на энергичные попытки ВСУ проводить наступательные операции, в целом, россияне по-прежнему удерживают оборонительные линии и отражают атаки. Удары украинцев по логистическим цепочкам, складам и линиям снабжения ВС РФ с помощью артиллерии и высокоточных средств не оказали большого влияния на общюю обстановку. Российские подразделения сохраняют боеспособность на протяжении всей линии фронта.

1) Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают оказывать давление как в Луганской, так и Донецкой областях: они применяют артиллерию, а также атакуют пехотными и частично механизированными подразделениями. С одной стороны, эти усилия нацелены на захват территорий и достижение местных задач. С другой, россия не стремятся сковать подразделения вооруженных сил Украины ( ВСУ ) и лишить их наступательного потенциала.

3) В течение последней недели ВСУ продвигались преимущественно в Запорожской области. В частности, скорее всего, украинцы смогли освободить поселок Работино. Сам по себе поселок не является важной частью системы обороны ВС РФ. Однако теперь на этом направлении украинцы прошли предполье и вышли к первой линии обороны ВС РФ.

Стоит напомнить о приближении осени и периода распутицы. Вероятно, с октября или ноября наступательные действия будут затруднены, влияние распутицы продлится до затвердевания почвы. Вдобавок к этому также возможно, что зима окажется такой же мягкой, как и в прошлом году. Таким образом, почва не сможет хорошо промерзнуть, что будет мешать маневрам механизированных подразделений до следующего лета.

Важные события происходили в том числе вне линии фронта. В частности, вероятнее всего, погиб основатель группы „Вагнера“ Евгений Пригожин и часть оставшихся верных ему высшие командиров компании. Генерала армии Сергея Суровикина освободили с поста командующего военно-космическими силами (якобы он был связан „Вагнером“ и мог быть в курсе июньского мятежа). Не исключено, что эти события взаимосвязаны и являются следствием координированных усилий руководства РФ.

Говоря о последствиях, можно выделить три момента:

1) Вероятно, эти события не окажут большого влияния на обстановку на фронте;

2) Судя по всему, российская власть пытается устрашить инакомыслящих. Подается четкий сигнал обществу и элите – выступление против режима будет иметь последствия;

3) Нельзя исключать развала группы „Вагнера“. Впрочем, вместо нее могут создать другую „торговую марку“. То есть, вагнеровцы либо перейдут в новую компанию или регулярные войска. Сообщения о переходе части командиров „Вагнера“ в группу „Редут“ подтверждают эту версию. Вдобавок, разведывательный центр Сил обороны заметил признаки начала вывода подразделений группы „Вагнера“ из Республики Беларусь. Например, судя по количеству палаток, лагерь в Целях уменьшился на треть.

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