ОПРОСЫ | Должна ли Кая Каллас уйти в отставку? Наиболее критично относятся к премьер-министру неэстонцы

Опрос Norstat показал, что 57% респондентов сказали: „Она должна уйти в отставку“, 31% респондентов - „Она должна дать объяснения, но может продолжать занимать свою должность“, 7% респондентов - „Она ничего не должна делать“, а 5% - „Затрудняюсь с ответом“.

Респондентам был задан вопрос: „Как, по вашему мнению, премьер-министру Кая Каллас следует вести себя в связи с появившейся в последние дни новостью о том, что транспортная компания, связанная с ее мужем, после начала войны в Украине продолжает осуществлять перевозки в Россию?“

Хотя более половины опрошенных считают отставку премьера необходимой, ответы существенно различаются в зависимости от партийных предпочтений: подавляющее большинство сторонников оппозиционных партий считает, что отставка необходима, так говорят 96% сторонников EKRE, 80% поддерживающих Центристскую партию и 74% избирателей Isamaa.



Согласно отчету Turu-uuringud, который сегодня ранее опубликовал Eesti Päevaleht, 48% респондентов считают, что Каллас обязательно должна уйти, 14% ответили „Скорее нет“, 9% - „Определенно нет“ и 9% респондентов не имели позиции по этому вопросу.



Наиболее критично (83%) относятся к Каллас неэстонцы, среди эстонцев за отставку премьер-министра выступает 61%.