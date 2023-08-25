Очередные группы детей с Донбасса приедут в Беларусь осенью

„Я счастлив сообщить хорошую новость о том, что готовится на осень уже несколько групп. Они обязательно к нам приедут. Запрос, конечно же, велик. Все родители хотят, чтобы и повторно их ребята приехали в нашу добрую страну. И молва не только в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике — уже распространяется в Запорожье, на Херсонщине. И мы получаем эти сообщения от родителей и заверяем, что сделаем все возможное“, — рассказал Талай.

„Я лично, команда нашего благотворительного фонда, наши государственные структуры полны решимости дальше продолжать этот проект отдыха детей Донбасса в Беларуси“, — дополнил он.

Талай считает, что „существуют те политики и силы, которым не нужен мир“ и они будут „делать все возможное, чтобы и дальше лилась наша славянская кровь“.

„Донбасс просто благословляет Беларусь, шлет добрые молитвы в адрес главы государства. Когда мы приезжаем, мы чувствуем эту искренность. И мы счастливы, что помогаем им глотком свежего воздуха, надеждой продержаться до победы“, — подчеркнул он.

Обвинения Беларуси в депортации украинских детей

Напомним, детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Последнее время этим занимается и фонд паралимпийца и провластного активиста Алексея Талая.

ПАСЕ 27 апреля этого года приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.

А 18 июля в Европарламенте предложили Международному уголовному суду рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко.

В МИД Беларуси уверяют, что временные приезды детей на оздоровление в Беларусь „происходят с соблюдением соответствующих правовых процедур, все дети въезжают и выезжают из Беларуси легально в сопровождении взрослых, имея на руках все необходимые документы“.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в этой стране Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию и перемещение украинских детей.

