В Нарве случайно пересекли на лодке границу — штраф 400 евро
Летом увеличилось количество пересечений государственной границы на лодках по реке Нарве. В последние месяцы Департамент полиции и погранохраны реагирует на подобные случаи практически каждую неделю.
В воскресенье представители Департамента задержали на эстонской стороне реки Нарва двух граждан России, которые пересекли линию временного контроля на лодке и оказались на эстонской стороне „Пересекшие границы — двое мужчин, обоим по 42 года. Мужчина, управлявший лодкой, был оштрафован на 400 евро за незаконное пересечение государственной границы. Убедившись, что у них нет злых намерений в Эстонии, мы оштрафовали их и передали российским пограничникам“, — отметили в Департаменте.
Подробную информацию и скачать карту можно на сайте: www.piiriveekogu.ee.
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