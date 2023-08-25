Новости Ида-Вирумаа
25.08.2023, 15:15

В Нарве случайно пересекли на лодке границу — штраф 400 евро

 
ФОТО: Фото: Департамент полиции и погранохраны

Летом увеличилось количество пересечений государственной границы на лодках по реке Нарве. В последние месяцы Департамент полиции и погранохраны реагирует на подобные случаи практически каждую неделю.

В воскресенье представители Департамента задержали на эстонской стороне реки Нарва двух граждан России, которые пересекли линию временного контроля на лодке и оказались на эстонской стороне „Пересекшие границы — двое мужчин, обоим по 42 года. Мужчина, управлявший лодкой, был оштрафован на 400 евро за незаконное пересечение государственной границы. Убедившись, что у них нет злых намерений в Эстонии, мы оштрафовали их и передали российским пограничникам“, — отметили в Департаменте.

В Департаменте полиции и погранохраны напоминают:

Чтобы случайно или по неосторожности не пересечь границу, помните:

  • Будьте осторожны при плавании по реке Нарве и держитесь ближе к эстонской стороне.

  • Всегда используйте навигационные устройства.

  • Обратите внимание, что буи могут смещаться и дрейфовать из-за погодных условий.

  • Если буй не в воде, стоит быть особенно внимательным и тщательно следить за картой.

Подробную информацию и скачать карту можно на сайте: www.piiriveekogu.ee.

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