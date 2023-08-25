В Нарве случайно пересекли на лодке границу — штраф 400 евро

В воскресенье представители Департамента задержали на эстонской стороне реки Нарва двух граждан России, которые пересекли линию временного контроля на лодке и оказались на эстонской стороне „Пересекшие границы — двое мужчин, обоим по 42 года. Мужчина, управлявший лодкой, был оштрафован на 400 евро за незаконное пересечение государственной границы. Убедившись, что у них нет злых намерений в Эстонии, мы оштрафовали их и передали российским пограничникам“, — отметили в Департаменте.