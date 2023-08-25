Ферстаппен на домашнем этапе попробует повторить рекорд „Формулы-1“ по числу побед подряд

Четырехнедельная пауза в чемпионате подошла к концу. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды „Ред Булл“ продолжит путь к третьему титулу у себя на родине, где имеет все шансы порадовать своих поклонников повторением рекорда „Формулы-1“ по количеству побед подряд.

Сейчас серия финишей на первом месте 25-летнего пилота составляет восемь гонок, на счету удерживающего рекорд немца Себастьяна Феттеля — девять. Все их он одержал в сезоне 2013 года, выступая за „Ред Булл“. В личном зачете текущего чемпионата преимущество Ферстаппена над ближайшим преследователем — партнером по команде мексиканцем Серхио Пересом — уже составляет 125 очков. За третье место плотную борьбу ведут испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин“) и британец Льюис Хэмилтон («Мерседес“), которых разделяет одно очко.

Благодаря успехам Ферстаппена нидерландский этап вернулся в календарь чемпионата мира в 2021 году. Гран-при не проводился в стране с 1985 года. Нарастающая популярность пилота „Ред Булл“ заставила организаторов задуматься над проведением этапа, они просчитали экономическую выгоду и начали реконструкцию автодрома в Зандворте, который принимал у себя Гран-при „Формулы-1“ с 1952 года.

Длина круга трассы в Зандворте составляет 4 259 метров, это самый короткий трек в календаре после Гран-при Монако. Трасса включает в себя 14 поворотов, два из которых с углом наклона в 18 градусов, что является нетипичным для треков из календаря „Формулы-1“. При этом трасса достаточно узкая, что может затруднить обгоны. Прошлые две гонки здесь выиграл Ферстаппен.