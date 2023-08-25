ФОТО | На ЧМ по легкой атлетике в Будапеште разразился нацистский скандал

До европейских СМИ дошла новость о том, что на чемпионате мира в Будапеште присутствует охранник с нацистской татуировкой на шее. Первым об этом написало венгерское издание atv.hu.

На шее у мужчины татуировка с изображением символики нацистской организации СС. Говорят, что охранник в основном носил кофту с капюшоном, поэтому скандальную татуировку никто не заметил.

По данным немецкого издания Bild, сотрудник охранной компании, нанявшей мужчину, был уволен сразу после того, как в социальных сетях начали распространяться фотографии татуировки. На данный момент охранник уже не работает.

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