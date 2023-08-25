ВИДЕО | Словацкий спортсмен сделал своей девушке предложение прямо во время ЧМ по легкой атлетике
На проходящем в Будапеште чемпионате мира по легкой атлетике словацкий спортсмен Доминик Черны сделал своей девушке Хане Бурзаловай предложение руки после финиша соревнований по спортивной ходьбе на 35 км
Черны во вчерашней ходьбе на 35 км занял 19-е место (время 2:32:56), его подруга по сборной Бурзалова завершила стартовавшую в то же время женскую ходьбу на 28-м месте (3:02:47).
Когда Бурзалова приближалась к финишу, она увидела уже преодолевшего ту же дистанцию Черны, который встал на одно колено. 22-летняя Бурзалова обрадовалась приятному сюрпризу и положительно ответила на предложение руки и сердца.
Когда Бурзалова приближалась к финишу, она увидела уже преодолевшего ту же дистанцию Черны, который встал на одно колено. 22-летняя Бурзалова обрадовалась приятному сюрпризу и положительно ответила на предложение руки и сердца.
Смотрите видео:
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