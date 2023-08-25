ВИДЕО | Словацкий спортсмен сделал своей девушке предложение прямо во время ЧМ по легкой атлетике

Черны во вчерашней ходьбе на 35 км занял 19-е место (время 2:32:56), его подруга по сборной Бурзалова завершила стартовавшую в то же время женскую ходьбу на 28-м месте (3:02:47).

Когда Бурзалова приближалась к финишу, она увидела уже преодолевшего ту же дистанцию Черны, который встал на одно колено. 22-летняя Бурзалова обрадовалась приятному сюрпризу и положительно ответила на предложение руки и сердца.

Когда Бурзалова приближалась к финишу, она увидела уже преодолевшего ту же дистанцию Черны, который встал на одно колено. 22-летняя Бурзалова обрадовалась приятному сюрпризу и положительно ответила на предложение руки и сердца.

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