Супруг Каи Каллас продает акции Stark Logisticsis и покидает предприятие

Халлик понимает, говорится в распространенном им заявлении, что его бизнес-деятельность, коммерческое участие и работа в компании Stark Logistics, которая осуществляла транспортные перевозки для своего клиента AS Metaprint из Эстонии в Россию, породили вопросы, которые вне зависимости от ответов влияют на работу его супруги, премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

„Поэтому я договорился сегодня с другими акционерами Stark Logistics, что незамедлительно продаю все свои акции Stark Logistics, выхожу из совета предприятия, расторгаю трудовой договор как финансовый руководитель, отказываюсь от выполнения какой-либо роли и задач и передаю их другим работникам“, - сообщил Халлик.

„Мы неоднократно обсуждали вопрос перевозок для нашего клиента и считали, что делаем правильно, помогаем правильным людям спасать хорошее эстонское предприятие“, - пояснил он.

По его словам, он признает, что многим жителям Эстонии так не кажется. Наоборот, подобная деятельность в свете агрессии России в Украине им кажется аморальной.

„Я извиняюсь за возникшую ситуацию и ущерб, который был причинен моей супруге. Заверяю, что моя супруга была не в курсе моей бизнес-деятельности. Мы на этой неделе в свете публикаций в прессе всё обсудили, и ее оценка этому была ясной — никакие обстоятельства не оправдывают осуществления этих перевозок. Но прекращение перевозок для меня будет недостаточным шагом. Я не могу взять ответственность за своего клиента и бизнес-партнера, так как ни одно предприятие не знает всего о своем клиенте. В этих обстоятельствах будет лучше, если я полностью откажусь от своей доли в Stark Logistics и своем участии в работе компании“, - сказал Халлик.

Он посчитал также необходимым дать пояснения по вопросу кредита, полученного от супруги.