25.08.2023, 13:30
В Пскове BMW с эстонскими номерами попал в аварию, трое пострадали
ФОТО: | REUTERS
В четверг ночью, 24 августа, в Пскове автомобиль BMW с эстонскими номерами попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал „ПАИ. Псковская сводка“.
Ночью в Пскове 21-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с пешеходом на пешеходном переходе. После чего протаранил мачту освещения, говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали водитель, пассажир и пешеход. Их всех госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего выясняются.