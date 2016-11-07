В Пскове BMW с эстонскими номерами попал в аварию, трое пострадали

Ночью в Пскове 21-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с пешеходом на пешеходном переходе. После чего протаранил мачту освещения, говорится в сообщении.



В результате аварии пострадали водитель, пассажир и пешеход. Их всех госпитализировали.



Обстоятельства произошедшего выясняются.