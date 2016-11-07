ЧП и криминал
25.08.2023, 13:30

В Пскове BMW с эстонскими номерами попал в аварию, трое пострадали

 
Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: STAFF | REUTERS

В четверг ночью, 24 августа, в Пскове автомобиль BMW с эстонскими номерами попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал „ПАИ. Псковская сводка“.

Ночью в Пскове 21-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с пешеходом на пешеходном переходе. После чего протаранил мачту освещения, говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель, пассажир и пешеход. Их всех госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.


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