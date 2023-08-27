ЧП и криминал
27.08.2023, 15:33

Платежный центр предупреждает о новой волне кибермошенничества: от имени Omniva с людей собирают „таможенные пошлины“

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Платежный центр обратился с заявлением в Департамент полиции и погранохраны, поскольку многие клиенты почтового предприятия Omniva стали жертвами кибермошенников и заплатили через фальшивый сайт „таможенные сборы“.

„В Центр платежей стала поступать информация о мошеннической схеме, где используется ссылка на якобы Платежный центр. В конце июля, 28 числа, мы письменно сообщили об этом в подразделение по борьбе с киберпреступлениями Департамента полиции и погранохраны“, - сообщил изданию Forte коммерческий директор Платежного центра Кульдар Кулласепп.

Только за один вчерашний день в Платежный центр в связи с мошенничеством обратились четыре человека.

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