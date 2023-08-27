Платежный центр предупреждает о новой волне кибермошенничества: от имени Omniva с людей собирают „таможенные пошлины“

„В Центр платежей стала поступать информация о мошеннической схеме, где используется ссылка на якобы Платежный центр. В конце июля, 28 числа, мы письменно сообщили об этом в подразделение по борьбе с киберпреступлениями Департамента полиции и погранохраны“, - сообщил изданию Forte коммерческий директор Платежного центра Кульдар Кулласепп.