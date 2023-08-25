СЕГОДНЯ | ЧМ по легкой атлетике: Десятиборцы из Эстонии показали отличные результаты в первых двух дисциплинах

Десятиборье:

После трех дисциплин лидирует немец Лео Нойгебауэр (2908 очков). Второе место к Дамиана Уорнера (2812). Третье место у Пирса Лепажа (Канада) - 2784 очка. Эрм на шестом месте с 2734 очка, Тильга набрал 2688 очка (8-е место), а Ыйглане 2596 очков (12-е место).

Соревнования продолжаться вечером.

Пихела преодолела с первой попытки высоту 1,80, а также 1,89 со второй попытк. Для прохода в следующий раунд нужно было взять высоту 1,92, которую Пихела трижды взять не смогла. Пихела заняла в протоколе 16-е место.

До соревнований:

В соревнованиях по десятиборью примут участие 24 спортсмена. В сравнении личных рекордов Карель Тильга (8484 очка) занимает 15-е место, Йоханнес Эрм (8445) – 16-е, а Янек Ыглане (8405) – 17-е.

Кто главный фаворит? Конечно, это двукратный чемпион мира Кевин Майер из Франции, у которого личный рекорд - 9126 очков. А также Лео Нейгебауэр, который в этом году установил рекорд Германии, набрав 8836 очков. Кроме того, двое канадцев: олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер, у которого личный рекорд 9018 очка, а лучший результат этого года 8619 очков, и Пирс Лепаж, набравший в этом году 8700 очков.

Пихела, завоевавшая серебро на чемпионате Европы U20 в начале августа и чей рекорд в прыжках в высоту составляет 1,92, занимает 24-е место в общем зачете среди 35 женщин. Квалификационный стандарт сегодня составляет 1,94.

Расписание:

11:05 Десятиборье: бег на 100 м (Тильга, Эрм, Ыйглане)

11:20 Квалификация в прыжках в высоту среди женщин (Пихела)

11:55 Десятиборье: прыжки в длину (Тильга, Эрм, Ыйглане)

13:20 Десятиборье: толкание ядра (Тильга, Эрм, Ыйглане)

19:30 Десятиборье: прыжки в высоту (Тильга, Эрм, Ыйглане)

22:08 Десятиборье: бег на дистанции 400 м (Тильга, Эрм, Ыйглане)

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