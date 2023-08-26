СЕГОДНЯ | ЧМ по легкой атлетике: Десятиборцы из Эстонии поборются за медали

Второй день десятиборья:

Второй день начался с бега на 110 метров с барьерами, где Ыйглане преодолел дистанцию за 14,51, Тильга - 14,68 и Эрм - 14,90. Нейгебауэр, лидер первого дня, потерял довольно много очков с барьерами, так как он пробежал за 14,75.

Тильга метнул диска на 50,57 метра. Поскольку Нейгебауэр и в этой дисциплине потерпел неудачу (47,63), к бронзовой медали приблизился Тильга и Линдон Виктор (Гренада) - 54,97. Борьба за первое место тоже была очень захватывающей, ведь Пирс Лепаж (Канада) метнул диск на 50,98, а Уорнер (Канада) - 45,82, т.е. оба канадца практически приблизились к 8780 очкам. Лучшим результатом Ыйглане стал 40,85, а у Эрма - 45,09.

В прыжках с шестом Тильга взял высоту - 4,80 м. Среди десятиборцев, борющихся за бронзу, Виктор также взял высоту 4,80, а Нейгебауэр - 5,10. Пирс Лепаж смог взять высоту - 5,20, но Уорнер повторил свой личный рекорд и взял высоту - 4,90. Ыйглане взял высоту - 5.10, а Эрм - 4.90.

Положение спортсменов после восьми дисциплин:

1. Пирс Лепаж 7477

2. Нейгебауэр 7282

3. Уорнер 7260

6. Тильга 7039

8. Йоханнес Эрм 6941

9. Янек Ыйглане 6840

Вечерняя программа:

20:05 метание копья у группы А.

21:10 метание копья у группы Б.

22:25 Бег 1500 м.

Первый день десятиборья:

После первого дня лидирует немец Лео Нейгебауэр, набравший 4640 очков, за ним следуют канадцы Пирс Лепаж (4610) и Дамиан Уорнер (4578). Йоханнес Эрм (4430) - 5-й, Карель Тильга (4419) - 7-й и Янек Ыйглане (4307) - 11-й .

В беге на 100 метров Эрм установила личный рекорд со временем 10,69, как и Тильга, преодолевший дистанцию ​​за 10,84. Ыйглане также хорошо стартовал, его время составило 10,94. В прыжках в длину Эрм показал результат 7,72, Тильга - 7,58, а Ыйглане - личный рекорд - 7,47. В толкании ядра эстонцы также продолжили с хорошей динамикой. Эрм установил личный рекорд - 15,38, Тильга - 15,75, а Ыйглане - 15,08.