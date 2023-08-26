СЕГОДНЯ | ЧМ по легкой атлетике: Десятиборцы из Эстонии поборются за медали
В пятницу на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште стартовали соревнования по десятиборью, где выступают представители Эстонии Карель Тильга, Йоханнес Эрм и Янек Ыйглане.
Второй день десятиборья:
Второй день начался с бега на 110 метров с барьерами, где Ыйглане преодолел дистанцию за 14,51, Тильга - 14,68 и Эрм - 14,90. Нейгебауэр, лидер первого дня, потерял довольно много очков с барьерами, так как он пробежал за 14,75.
Тильга метнул диска на 50,57 метра. Поскольку Нейгебауэр и в этой дисциплине потерпел неудачу (47,63), к бронзовой медали приблизился Тильга и Линдон Виктор (Гренада) - 54,97. Борьба за первое место тоже была очень захватывающей, ведь Пирс Лепаж (Канада) метнул диск на 50,98, а Уорнер (Канада) - 45,82, т.е. оба канадца практически приблизились к 8780 очкам. Лучшим результатом Ыйглане стал 40,85, а у Эрма - 45,09.
В прыжках с шестом Тильга взял высоту - 4,80 м. Среди десятиборцев, борющихся за бронзу, Виктор также взял высоту 4,80, а Нейгебауэр - 5,10. Пирс Лепаж смог взять высоту - 5,20, но Уорнер повторил свой личный рекорд и взял высоту - 4,90. Ыйглане взял высоту - 5.10, а Эрм - 4.90.
Положение спортсменов после восьми дисциплин:
1. Пирс Лепаж 7477
2. Нейгебауэр 7282
3. Уорнер 7260
6. Тильга 7039
8. Йоханнес Эрм 6941
9. Янек Ыйглане 6840
Вечерняя программа:
20:05 метание копья у группы А.
21:10 метание копья у группы Б.
22:25 Бег 1500 м.
Первый день десятиборья:
После первого дня лидирует немец Лео Нейгебауэр, набравший 4640 очков, за ним следуют канадцы Пирс Лепаж (4610) и Дамиан Уорнер (4578). Йоханнес Эрм (4430) - 5-й, Карель Тильга (4419) - 7-й и Янек Ыйглане (4307) - 11-й .
В беге на 100 метров Эрм установила личный рекорд со временем 10,69, как и Тильга, преодолевший дистанцию за 10,84. Ыйглане также хорошо стартовал, его время составило 10,94. В прыжках в длину Эрм показал результат 7,72, Тильга - 7,58, а Ыйглане - личный рекорд - 7,47. В толкании ядра эстонцы также продолжили с хорошей динамикой. Эрм установил личный рекорд - 15,38, Тильга - 15,75, а Ыйглане - 15,08.
В прыжках в высоту Эрм пережил первую неудачу, ограничившись высотой - 1,93. Ыйглане хорошо справился с прыжком в высоту (2,02), Тильга отдал несколько очков (2,05). Все эстонцы хорошо выступили в беге на 400 метров. Эрм преодолел дистанцию за 47,05, Ыйглане установил личный рекорд с результатом 48,41, а Тильга показал результат 48,58.
Рекордсмен мира и прошлогодний чемпион француз Кевин Майер после прыжков в длину сослался на травму и сошел с дистанции.
Пихела преодолела с первой попытки высоту 1,80, а также 1,89 со второй попытк. Для прохода в следующий раунд нужно было взять высоту 1,92, которую Пихела трижды взять не смогла. Пихела заняла в протоколе 16-е место.
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