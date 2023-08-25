ЧМ по легкой атлетике | Представители Эстонии отлично выступили в первый день десятиборья
В пятницу на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште стартовали соревнования по десятиборью, где выступают представители Эстонии Карель Тильга, Йоханнес Эрм и Янек Ыйглане. Кроме того, в прыжках в высоту дебютировала Элизабет Пихела, которая не смогла пробиться в финал.
Десятиборье:
После первого дня лидирует немец Лео Нейгебауэр, набравший 4640 очков, за ним следуют канадцы Пирс Лепаж (4610) и Дамиан Уорнер (4578). Йоханнес Эрм (4430) - 5-й, Карель Тильга (4419) - 7-й и Янек Ыйглане (4307) - 11-й .
При этом Ыйглане превосходит свой личный рекорд (8405) на 65 очков, а Тильга (8484) на 64 очка, т.е. оба десятиборца движутся к отметке в 8500 очков.
В беге на 100 метров Эрм установила личный рекорд со временем 10,69, как и Тильга, преодолевший дистанцию за 10,84. Ыйглане также хорошо стартовал, его время составило 10,94. В прыжках в длину Эрм показал результат 7,72, Тильга - 7,58, а Ыйглане - личный рекорд - 7,47. В толкании ядра эстонцы также продолжили с хорошей динамикой. Эрм установил личный рекорд - 15,38, Тильга - 15,75, а Ыйглане - 15,08.
В прыжках в высоту Эрм пережил первую неудачу, ограничившись высотой - 1,93. Ыйглане хорошо справился с прыжком в высоту (2,02), Тильга отдал несколько очков (2,05). Все эстонцы хорошо выступили в беге на 400 метров. Эрм преодолел дистанцию за 47,05, Ыйглане установил личный рекорд с результатом 48,41, а Тильга показал результат 48,58.
Рекордсмен мира и прошлогодний чемпион француз Кевин Майер после прыжков в длину сослался на травму и сошел с дистанции.
Пихела преодолела с первой попытки высоту 1,80, а также 1,89 со второй попытк. Для прохода в следующий раунд нужно было взять высоту 1,92, которую Пихела трижды взять не смогла. Пихела заняла в протоколе 16-е место.
До соревнований:
В соревнованиях по десятиборью примут участие 24 спортсмена. В сравнении личных рекордов Карель Тильга (8484 очка) занимает 15-е место, Йоханнес Эрм (8445) – 16-е, а Янек Ыглане (8405) – 17-е.
Кто главный фаворит? Конечно, это двукратный чемпион мира Кевин Майер из Франции, у которого личный рекорд - 9126 очков. А также Лео Нейгебауэр, который в этом году установил рекорд Германии, набрав 8836 очков. Кроме того, двое канадцев: олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер, у которого личный рекорд 9018 очка, а лучший результат этого года 8619 очков, и Пирс Лепаж, набравший в этом году 8700 очков.
Пихела, завоевавшая серебро на чемпионате Европы U20 в начале августа и чей рекорд в прыжках в высоту составляет 1,92, занимает 24-е место в общем зачете среди 35 женщин. Квалификационный стандарт сегодня составляет 1,94.
Расписание:
11:05 Десятиборье: бег на 100 м (Тильга, Эрм, Ыйглане)
11:20 Квалификация в прыжках в высоту среди женщин (Пихела)
11:55 Десятиборье: прыжки в длину (Тильга, Эрм, Ыйглане)
13:20 Десятиборье: толкание ядра (Тильга, Эрм, Ыйглане)
19:30 Десятиборье: прыжки в высоту (Тильга, Эрм, Ыйглане)
22:08 Десятиборье: бег на дистанции 400 м (Тильга, Эрм, Ыйглане)
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok