ЧМ по легкой атлетике: Десятиборцы из Эстонии вошли в десятку лучших
Эстонские десятиборцы установили личные рекорды на чемпионате мира в Будапеште и вошли в десятку сильнейших. Карел Тилга занял четвертое место, Янек Ыйглане – шестое, а Йоханнес Эрм – девятое.
Второй день десятиборья:
Второй день начался с бега на 110 метров с барьерами, где Ыйглане преодолел дистанцию за 14,51, Тильга - 14,68 и Эрм - 14,90. Нейгебауэр, лидер первого дня, потерял довольно много очков с барьерами, так как он пробежал за 14,75.
Тильга метнул диска на 50,57 метра. Поскольку Нейгебауэр и в этой дисциплине потерпел неудачу (47,63), к бронзовой медали приблизился Тильга и Линдон Виктор (Гренада) - 54,97. Борьба за первое место тоже была очень захватывающей, ведь Пирс Лепаж (Канада) метнул диск на 50,98, а Уорнер (Канада) - 45,82, т.е. оба канадца практически приблизились к 8780 очкам. Лучшим результатом Ыйглане стал 40,85, а у Эрма - 45,09.
В прыжках с шестом Тильга взял высоту - 4,80 м. Среди десятиборцев, борющихся за бронзу, Виктор также взял высоту 4,80, а Нейгебауэр - 5,10. Пирс Лепаж смог взять высоту - 5,20, но Уорнер повторил свой личный рекорд и взял высоту - 4,90. Ыйглане взял высоту - 5.10, а Эрм - 4.90.
Чтобы продолжать бороться за бронзу, Тильга в идеале должен был метнуть снаряд на 70 метров в метании копья, но его лучшим результатом в третьей попытке составило 66,42. Эрм установил личный рекорд в метании копья - 60,56, а результат Ыйглане - 70,45.
После забега на дистанции 1500 метров золото завоевал канадец Лепаж, набравший 8909 очков в десяти дисциплинах. Уорнер (Канада) выиграла серебро с результатом 8804, а звезда Гренады Виктор взял бронзу с национальным рекордом 8756. Тильга занял второе место в забеге с личным рекордом 4.20.73, что означает в общей сложности 8681 очко, что позволило занять ему четвертое место.
На дистанции 1500 метров Эрм (4,22,19) и Ыйглане (4,23,43) также установили личные рекорды, но оба также улучшили свои позиции в общем зачете и превысили парижский олимпийский стандарт 8460. Ыйглане стал шестым на чемпионате мира с результатом 8524 очка, а Эрм стал девятым с 8484 очками.
Первый день десятиборья:
После первого дня лидирует немец Лео Нейгебауэр, набравший 4640 очков, за ним следуют канадцы Пирс Лепаж (4610) и Дамиан Уорнер (4578). Йоханнес Эрм (4430) - 5-й, Карель Тильга (4419) - 7-й и Янек Ыйглане (4307) - 11-й .
В беге на 100 метров Эрм установила личный рекорд со временем 10,69, как и Тильга, преодолевший дистанцию за 10,84. Ыйглане также хорошо стартовал, его время составило 10,94. В прыжках в длину Эрм показал результат 7,72, Тильга - 7,58, а Ыйглане - личный рекорд - 7,47. В толкании ядра эстонцы также продолжили с хорошей динамикой. Эрм установил личный рекорд - 15,38, Тильга - 15,75, а Ыйглане - 15,08.
В прыжках в высоту Эрм пережил первую неудачу, ограничившись высотой - 1,93. Ыйглане хорошо справился с прыжком в высоту (2,02), Тильга отдал несколько очков (2,05). Все эстонцы хорошо выступили в беге на 400 метров. Эрм преодолел дистанцию за 47,05, Ыйглане установил личный рекорд с результатом 48,41, а Тильга показал результат 48,58.
Рекордсмен мира и прошлогодний чемпион француз Кевин Майер после прыжков в длину сослался на травму и сошел с дистанции.
Пихела преодолела с первой попытки высоту 1,80, а также 1,89 со второй попытк. Для прохода в следующий раунд нужно было взять высоту 1,92, которую Пихела трижды взять не смогла. Пихела заняла в протоколе 16-е место.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok