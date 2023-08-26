ЧМ по легкой атлетике: Десятиборцы из Эстонии вошли в десятку лучших

Второй день десятиборья:

Второй день начался с бега на 110 метров с барьерами, где Ыйглане преодолел дистанцию за 14,51, Тильга - 14,68 и Эрм - 14,90. Нейгебауэр, лидер первого дня, потерял довольно много очков с барьерами, так как он пробежал за 14,75.

Тильга метнул диска на 50,57 метра. Поскольку Нейгебауэр и в этой дисциплине потерпел неудачу (47,63), к бронзовой медали приблизился Тильга и Линдон Виктор (Гренада) - 54,97. Борьба за первое место тоже была очень захватывающей, ведь Пирс Лепаж (Канада) метнул диск на 50,98, а Уорнер (Канада) - 45,82, т.е. оба канадца практически приблизились к 8780 очкам. Лучшим результатом Ыйглане стал 40,85, а у Эрма - 45,09.

В прыжках с шестом Тильга взял высоту - 4,80 м. Среди десятиборцев, борющихся за бронзу, Виктор также взял высоту 4,80, а Нейгебауэр - 5,10. Пирс Лепаж смог взять высоту - 5,20, но Уорнер повторил свой личный рекорд и взял высоту - 4,90. Ыйглане взял высоту - 5.10, а Эрм - 4.90.

Чтобы продолжать бороться за бронзу, Тильга в идеале должен был метнуть снаряд на 70 метров в метании копья, но его лучшим результатом в третьей попытке составило 66,42. Эрм установил личный рекорд в метании копья - 60,56, а результат Ыйглане - 70,45.

После забега на дистанции 1500 метров золото завоевал канадец Лепаж, набравший 8909 очков в десяти дисциплинах. Уорнер (Канада) выиграла серебро с результатом 8804, а звезда Гренады Виктор взял бронзу с национальным рекордом 8756. Тильга занял второе место в забеге с личным рекордом 4.20.73, что означает в общей сложности 8681 очко, что позволило занять ему четвертое место.

На дистанции 1500 метров Эрм (4,22,19) и Ыйглане (4,23,43) также установили личные рекорды, но оба также улучшили свои позиции в общем зачете и превысили парижский олимпийский стандарт 8460. Ыйглане стал шестым на чемпионате мира с результатом 8524 очка, а Эрм стал девятым с 8484 очками.

Первый день десятиборья: