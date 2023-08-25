ВИДЕО | Таллиннский футзальный клуб „Космос“ одержал очередную победу на предварительном мини-турнир Лиги чемпионов
Таллиннский футзальный клуб „Космос“ провел свой второй матч в предварительном мини-турнире футзальной Лиги чемпионов, в котором обыграл андоррский клуб „Энкамп“ со счетом 4:1.
„Энкамп“ вышел вперед благодаря автоголу „Космоса“ на второй минуте матча, но спустя десять минут Никита Черней сравнял счет.
На 16-й минуте „Космос“ вышел вперед. Гол забил Хуан Ромеро, сообщает Jalgpall.ee. Спустя 30 секунд Виталий Катеринин забил третий гол.
В конце второго тайма Катеринин оформил дубль в ворота „Энкампа“. Хуан Ромеро поборолся за мяч в центре и отдал пас на Виталия Катеринина, который первым касанием отправил мяч в ворота.
Для „Космоса“ это вторая победа на турнире - в среду они одолели шотландский клуб „Солтайрс“ со счетом 5:2.
Последний матч таллиннского „Космоса“ в мини-турнир футзальной Лиги чемпионов состоится в субботу, когда они сыграют со словацким футзальным клубом „Лученец“.
В основной раунд выйдут победители восьми групп и лучшая команда среди занявших вторые места.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok