Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина

При этом о гибели бизнесмена и его приближенных Путин упомянул с оговорками. „Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании „Вагнер“», — сказал он, говоря о заслугах вагнеровцев.

„Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен“, — сказал Путин на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.

До сих пор официально о смерти Пригожина не объявлялось.

Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в районе села Куженкино в Тверской области накануне вечером. В Росавиации довольно быстро сообщили, что пассажир с именем Евгений Пригожин находился на его борту. Также, рассказали в ведомстве, среди пассажиров был командир ЧВК „Вагнер“ Дмитрий Уткин (военная компания получила название по его позывному).

Всего, согласно списку Росавиации, в самолете летели 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Опознание найденных останков еще не состоялось. По данным СМИ, тела погибших сильно пострадали и для их опознания потребуется генетическая экспертиза. „Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу“, — писал в четверг днем телеграм-канал Baza.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 236 УК РФ). По данным РБК, расследование дела поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибуле, который уже расследовал громкие дела о крушениях самолетов.

Полной уверенности в том, что на борту разбившегося самолета находились непосредственно основатель и командир „Вагнера“, нет — в частности, из-за того, что и у Пригожина, и у Уткина были „двойники“.

Граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество, и получали паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, помогали руководству ЧВК скрывать свои передвижения.