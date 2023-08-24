24.08.2023, 19:27
Арво Халлик: мы с самого начала войны спорили о том, правильно ли это с моральной точки зрения(27)
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Супруг премьер-министра Арво Халлик заявил, что по-прежнему согласен с мнением о том, что компании не должны иметь связей с Россией.
Вы скрывали от Каи Каллас, что Stark Logistics по-прежнему работает в России?
У компании Stark Logistics нет российских клиентов, российских юридических контрагентов или расчетных партнеров. Stark не закупает услуги в России и не продает их российским контрагентам. Так было с самого начала войны. У нас нет никакого бизнеса в России, а до начала войны у нас был бизнес с российскими клиентами на сумму 3500 евро в 2021 году и 500 евро в первом квартале 2022 года.