Арво Халлик: мы с самого начала войны спорили о том, правильно ли это с моральной точки зрения

Вы скрывали от Каи Каллас, что Stark Logistics по-прежнему работает в России?

У компании Stark Logistics нет российских клиентов, российских юридических контрагентов или расчетных партнеров. Stark не закупает услуги в России и не продает их российским контрагентам. Так было с самого начала войны. У нас нет никакого бизнеса в России, а до начала войны у нас был бизнес с российскими клиентами на сумму 3500 евро в 2021 году и 500 евро в первом квартале 2022 года.

Как Вы все это время относились к публичному и твердому мнению Каллас о том, что предприниматели не должны иметь связи с Россией?