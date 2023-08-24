Фракция центристов соберет внеочередное совещание для обсуждения ситуации со скандалом вокруг Каи Каллас

„Кая Каллас как в Эстонии, так и в других европейских странах активно защищала интересы Украины, подчеркивала необходимость и важность исполнения санкций. Также она призывала предприятия следовать принципам морали. К сожалению, кажется, что фирма, доля в которой принадлежит ее супругу, не последовала такому призыву. При этом сама премьер-министр, которая давала ссуды фирме супруга, таким образом является участницей процесса“, - сказал Кийк.

По словам Кийка, премьер-министр в сложившейся ситуации не представила исчерпывающих объяснений. „Кая Каллас не сказала, знала ли она, что фирма ее супруга до сих пор действует в России. Также странно звучит объяснение премьер-министра, что она предоставила фирме супруга кредит около 400 000 евро, предварительно не выяснив, как будут использованы средства“,- подчеркнул Кийк.

„Сейчас на кон поставлено гораздо больше, чем репутация Каи Каллас или правительства, речь идет о репутации и доверии к Эстонии как к стране, оказывающей наибольшую поддержку Украине, а также о ее репутации на международной арене“, - добавил Кийк.