Глава МИД ЭР Маргус Цахкна: ясно, что ведение бизнеса с Россией в сегодняшней ситуации морально неправильно(6)
Вчера стало известно, что компания, долю в которой имеет супруг премьер-министра Каи Каллас Арво Халлик, продолжает свою деятельность в России. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (партия Eesti 200) сказал в интервью порталу Delfi, что фигуранты скандала должны иметь возможность подробно объяснить всю подоплеку истории, и до этого какие-то выводы делать нельзя.
По словам Цахкна, в политике нужно учитывать не только факты, но то, как они выглядят со стороны. Он отметил, что Кая Каллас была открытой в коммуникации, и надеется, что предприниматели поступят так же.
Министр подчеркнул, что ведение бизнеса с Россией в сегодняшней ситуации морально неправильно. Но в том же время он не разделяет мнение о политической ответственности Каи Каллас в данном деле. „Кабинет министров — не следственный орган“, - добавил он.
Вчера достоянием общественности стал тот факт, что компания Stark Logistics после начала войны в Украине продолжила свою деятельность, связанную с Россией. Фирме Халлика (Novaria Consult) принадлежит 24,8 процентов акций компании Stark Logistics. В свою очередь клиентом последней является эстонское предприятие Metaprint, которое до сих пор ведет деятельность в России. Stark Logistics оказывает ей услуги в логистике и перевозках.
Острой критике оппозиция подвергла и премьер-минстра Каю Каллас.„Оппозиция делает свою работу. Естественно, они почуяли запах крови. Сразу же повыскакивали шакалы“, - сказала Каллас. Сама она не видит причин, по которым должна взвесить возможность отставки. „Я не сделала ничего неправильного. Мой супруг не сделал ничего неправильно“, - подчеркнула она.