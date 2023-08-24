После появления самца медведя парк животных в Вырумаа лишился медведицы и медвежат
В ночь на среду медведица, жившая в парке животных в Вырумаа вместе с медвежатами, вырвалась из клетки. Животное повело ебя агрессивно, и владельцу парка животных, защищая себя и имущество, пришлось пристрелить животное. Как сообщило Общество охотников Эстонии, очевидно, возбужденно-агрессивное поведение медведицы объясняется тем, что в парк животных проник дикий медведь-самец.
„Самцы бурых медведей представляют большую опасность для самок с детенышами, самцы могут задавить даже собственных медвежат. Возможно, самец медведя проник в парк животных, стремясь добраться до медведицы, чтобы спариться с ней. Владелец парка животных не обнаружил медвежат в загоне, где они жили вместе с матерью. Вероятно, медведь убил медвежат“, - сказал изданию Maaleht заведующий бюро охотничьего промысла и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко.