После появления самца медведя парк животных в Вырумаа лишился медведицы и медвежат

„Самцы бурых медведей представляют большую опасность для самок с детенышами, самцы могут задавить даже собственных медвежат. Возможно, самец медведя проник в парк животных, стремясь добраться до медведицы, чтобы спариться с ней. Владелец парка животных не обнаружил медвежат в загоне, где они жили вместе с матерью. Вероятно, медведь убил медвежат“, - сказал изданию Maaleht заведующий бюро охотничьего промысла и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

Хотя нет причин полагать, что дикий медведь, разломавший загон в парке животных, представляет опасность для местных жителей, так как его целью была медведица и ее потомство, Департамент окружающей среды принял меры по защите других обитателей парка животных и работающих в нем людей и предоставил действующим в Вырумаа обществам охотников возможности для охоты.