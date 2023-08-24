МНЕНИЕ | Август - время жатвы

В русском языке, как и в эстонском, восьмой месяц года называется в честь древнеримского императора Октавиана Августа, но порой кажется, что куда больше ему подходит украинское название - серпень. Оно, разумеется, имеет вполне бытовое происхождение - время, когда крестьяне выходили с серпами на жатву. Но как тут не вспомнить, что серп, наряду с косой, издавна воспринимался как одна из метафор смерти.

В самом деле, в этом месяце случились и печально знаменитая Варфоломеевская ночь (1572 год), и ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки (1945 год), и Тонкинский инцидент, ставший толчком к войне во Вьетнаме (1964 год) и много других кровавых событий. В августе 1914-го гремели первые кровопролитные битвы Первой мировой войны, а в 1939-м был подписан пресловутый „пакт Молотова-Риббентропа“, открывший дорогу уже ко Второй мировой и советской оккупации стран Балтии. Но мировая история вообще богата трагедиями, и, при желании, такую цепочку дат можно подобрать и про любой другой месяц календаря. И все же в России и некоторых граничащих с ней странах восприятие августа как самого черного и опасного времени года стало с прошлого века обычным делом.