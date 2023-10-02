02.10.2023, 08:39
„Кухня была местом, куда нужно было входить с большой осторожностью“. Лучшие истории о легендарном тартуском общежитии
ФОТО: Eesti Ekspress
Корпус общежития на улице Ноорусе в Тарту покинули последние студенты. Девятиэтажный красный гигант опустел. Здание, в котором на протяжении нескольких десятилетий жили студенты, изменится до неузнаваемости. Но останутся веселые истории, связанные с ним. Eesti Ekspress собрал лучшие из лучших.
На ночь двери закрывались. Впрочем, стучавших впускали. Семейный врач Кармен Йоллер (в то время носившая фамилию Пальтс), вспоминает, что ей открывали дверь с удовольствием, потому что она умела правильно здороваться с охранниками. Однако не всех ночью встречали столь же радостно. Ведь стук в дверь будил дремавших сторожей.