„Кухня была местом, куда нужно было входить с большой осторожностью“. Лучшие истории о легендарном тартуском общежитии

На ночь двери закрывались. Впрочем, стучавших впускали. Семейный врач Кармен Йоллер (в то время носившая фамилию Пальтс), вспоминает, что ей открывали дверь с удовольствием, потому что она умела правильно здороваться с охранниками. Однако не всех ночью встречали столь же радостно. Ведь стук в дверь будил дремавших сторожей.