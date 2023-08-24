Теннис
24.08.2023, 15:28

ВИДЕО | Юмористы! Топовые теннисисты превратили розыгрыш мяча в шоу со стонами

 
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
ФОТО: TOBY MELVILLE | REUTERS

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и американец Фрэнсис Тиафо превратили розыгрыш мяча в шоу для зрителей в выставочном матче перед стартующим 28 августа US Open.

Последний турнир „Большого шлема“ пройдет в Нью-Йорке.

23 августа на кортах турнира состоялось мероприятие Stars of the Open с участием Алькараса, Тиафо, Маттео Берреттини, баскетболиста Джимми Батлера, колумбийского певца Себастьяна Ятры и других звезд. На трибунах собралось около 14 тыс. зрителей, сообщает РБК.


Алькарасу 20 лет, в прошлом сезоне он выиграл US Open, а в этом году стал победителем Уимблдона.

Тиафо — десятая ракетка мира.


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