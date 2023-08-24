ВИДЕО | Юмористы! Топовые теннисисты превратили розыгрыш мяча в шоу со стонами

Последний турнир „Большого шлема“ пройдет в Нью-Йорке.



23 августа на кортах турнира состоялось мероприятие Stars of the Open с участием Алькараса, Тиафо, Маттео Берреттини, баскетболиста Джимми Батлера, колумбийского певца Себастьяна Ятры и других звезд. На трибунах собралось около 14 тыс. зрителей, сообщает РБК.



Алькарасу 20 лет, в прошлом сезоне он выиграл US Open, а в этом году стал победителем Уимблдона.



Тиафо — десятая ракетка мира.



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