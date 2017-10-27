Минфин представил экономический прогноз: не всё так плохо, бюджетный дефицит сократится

„Бюджетная дисциплина не восстановится сама по себе, необходимо поэтапное движение в сторону [бюджетного] баланса. Перед правительством стоит трудная задача в 2025-2027 годы“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.

„Оценивая ситуацию в евро, мы по-прежнему быстро растем, в реальных же показателях у нас тенденция к спаду, - сказал Раоуль Ляттемяэ. - Реальным показателем была бы рост дефицита рабочей силы“.

„[В прогнозе] есть важные переменные, но самым важным является сохранение потолка расходов в бюджетах министерств, - добавила Клаос. - В поступлении подоходного налога в ближайшие годы будет небольшой минус“.

„Кризисы мы в прогнозе не берем“, - сказала Клаос. Министр финансов добавил, что в прогноз не учитывает и возможное введение автомобильного налога.

Бюджетный дефицит сократится, но сам бюджет по-прежнему останется в минусе

Решения по коалиционному договору улучшат состояние бюджета, но дефицит госбюджета всё же сохранится из-за принятых в кризисные годы решений и новых постоянных расходов.

Хорошее поступление налогов в первой половине года сократит дефицит бюджета текущего года по сравнению с весенним прогнозом на 1% ВВП, дефицит прогнозируется в 1,3 млрд евро или 3,3% ВВП.

Долговая нагрузка год от года растет. Это приведет к скачкообразному увеличению выплат по процентам до 1% ВВП к 2027 году. Что в свою очередь ухудшит возможности справляться с кризисами в будущем.

По прогнозу Минфина восстановление экономического роста откладывается на 2024 год. Экономическая ситуация у северных партнеров Эстонии в последние годы была слабее, чем в среднем по ЕС, и это тормозит развитие нашего экспорта. В то же время, по оценке министерства, эстонская экономика хорошо держалась в сложных условиях. Чувство уверенности эстонских предпринимателей и потребителей находится всё-таки на низком уровне, и в ближайшее время надеяться на улучшение нельзя.

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