Говорил ли Ремарк: „В тёмные времена хорошо видно светлых людей“?

Помимо художественных произведений, после смерти Ремарка осталось много других документов его авторства: переписка, интервью, черновики. Часть из них оцифрована — например, его письма , адресованные актрисе Марлен Дитрих, с которой у писателя был роман. Также в интернете можно найти некоторые интервью Ремарка, его эссе и другие публицистические тексты. В них, как и в художественных произведениях, искомой цитаты нет. Не удалось найти её и в коллекции газетных статей разных лет о Ремарке, которую отсканировала и выложила в открытый доступ Немецкая национальная библиотека экономики.

Однако существенная часть наследия Ремарка до сих пор доступна только на бумаге. Центр мира имени Эриха Марии Ремарка, расположенный в немецком городе Оснабрюке, где родился писатель, утверждает, что там хранится самое полное собрание его работ, однако целиком архив не оцифрован. „Проверено“ обратилось к специалистам Центра мира с вопросом об авторстве этой цитаты, и вот что они ответили: „В русско- и украиноговорящих странах циркулируют многочисленные афоризмы Ремарка, которые оказываются совершенно выдуманными или же рождаются в результате художественного перевода, и найти их в немецких изданиях нельзя. Цитата, о которой вы спрашиваете, могла появиться именно так и, вероятно, восходит к отрывку из „Трёх товарищей“». В русском переводе (довольно точном по отношению и к немецкому оригиналу, и к приведённому сотрудницей Центра мира англоязычному варианту) этот отрывок из романа звучит так: „Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более, чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме“. Этот фрагмент лишь отдалённо напоминает разбираемую цитату; возможно, она появилась в результате какого-то любительского неточного перевода или некорректного цитирования.