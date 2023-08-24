Входящий в топ-10 в России шахматист сменил спортивное гражданство

Сюгиров стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную после разрешения FIDE менять спортивное гражданство за один день. Выше него в рейтинге только Ян Непомнящий (5), Сергей Карякин (12), Александр Грищук (18), Никита Витюгов (25, под флагом FIDE) и Даниил Дубов (26), пишет РБК.



Уроженцу Элисты Сюгирову 30 лет. Он является бронзовым призером чемпионата Европы (2018), победителем юношеских чемпионатов Европы и мира в разных возрастных категориях. В прошлом году Сюгиров стал вторым в суперфинале чемпионата России, хотя лидировал до последнего тура.