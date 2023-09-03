ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как получить подаренные деньги назад, если ребенок ответил черной неблагодарностью?

„Такая возможность имеется только в том случае, если заключаешь с кем-то договор дарения? Я дал переводом своей дочери крупную сумму, чтобы она купила своей семье дачу в деревне. Сейчас дом куплен, семья отдыхает там уже несколько лет. Мне отдыхать там не разрешают, мы ссоримся и мне говорят гадости. Есть ли у меня право потребовать свои деньги обратно? В доказательство есть банковский перевод“, - спрашивает читатель Maaleht.